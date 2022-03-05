В Карелии за сутки зарегистрировано более 300 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в республике выявлены 317 инфицированных коронавирусом, 20 из них – дети, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на утро 6 марта в Карелии зарегистрированы 127 550 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16 726 детей.

За прошедшие сутки выявлены 317 инфицированных (20 - дети), из них непривитых – 269 (84,8%), сообщил Михаил Охлопков.

Выздоровели с начала пандемии 119 912 человек, за последние сутки – 354.



