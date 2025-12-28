В Карелии за убийство женщины-адвоката известному шоумену дали 9 лет колонии

Петрозаводский городской суд вынес приговор Евгению Родионову, обвиняемому в убийстве 36-летней женщины-адвоката.

Суд установил, что в ночь на 23 ноября 2024 года подсудимый совершил умышленное убийство своей знакомой, адвоката, сообщает Карельский следком. Мотивом стало опасение, что она может распространить конфиденциальные сведения об их личных отношениях, что, по мнению обвиняемого, повлекло бы для него негативные последствия.

— Смерть наступила в результате удушения. В целях сокрытия следов преступления злоумышленник завернул тело погибшей в полимерную пленку и поместил его в свой автомобиль, после чего проследовал к заранее приисканному им безлюдному месту в Пряжинском районе. Находясь на указанном участке местности, обвиняемый переместил тело погибшей в вырытую яму, облил его легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег. Далее он забросал тело потерпевшей землей, — рассказали в ведомстве.

Впоследствии он пытался скрыться за пределами Петрозаводска, однако был задержан. Тело с признаками термических ожогов позднее было обнаружено в лесу на территории Прионежского района.

В ходе судебного следствия подсудимый признал вину лишь частично. Суд, рассмотрев материалы дела, вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскано 2,6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее государственный обвинитель просил признать мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор суда на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Напомним, Ирина приехала в Петрозаводск, где живут ее родители, из Москвы, где работала адвокатом. Она созвонилась с данным гражданином, чтобы встретиться. Как выяснилось, до 2017 года они состояли в отношениях, при этом Родионов был женат на другой. Он забрал ее на автомобиле. После чего девушку никто не видел. В Петрозаводске многие знают Евгения Родионова по выступлениям в кафе и барах, где он работал певцом. Кроме того, мужчина ранее работал участковым. Убитая раньше также работала в полиции, где они и познакомились.