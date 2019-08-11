В Карелии за вечер произошло два пожара

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Пожары произошли в Прионежском и Медвежьегорском районах 10 августа, сообщили в МЧС Карелии.
В 22.17 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в частной бане в д. Верховье на ул. Сенная у д. 8. В 00.02 пожар ликвидирован. Площадь повреждения составила 6 кв м.
В 23.50 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района тушили пожар в бесхозном строении в п. Ламбасручей на ул. Механизаторов. В 00.30 пожар ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устнавливаются.
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