В Карелии за вечер произошло два пожара

Пожары произошли в Прионежском и Медвежьегорском районах 10 августа, сообщили в МЧС Карелии.

В 22.17 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в частной бане в д. Верховье на ул. Сенная у д. 8. В 00.02 пожар ликвидирован. Площадь повреждения составила 6 кв м.



В 23.50 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района тушили пожар в бесхозном строении в п. Ламбасручей на ул. Механизаторов. В 00.30 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устнавливаются.