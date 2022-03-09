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В Карелии за время пандемии от коронавируса выздоровели 16800 детей

Новости. Общество
09:42, 14 Марта 2022
фото: © freepik

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Только за минувшие сутки прибавилось 58 выздоровевших от COVID-19 несовершеннолетних, сообщил Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 14 марта зарегистрировано 16928 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 22 новых случая заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 14. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 58 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16800 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 110 человек, выздоровели 225 пациентов, зарегистрирована одна смерть от COVID-19.

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