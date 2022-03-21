В Карелии за время пандемии от коронавируса выздоровели более 17 тысяч детей

За минувшие сутки число выздоровевших маленьких пациентов составило 18 человек, сообщили Глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 22 марта зарегистрировано 17083 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения COVID-19 у детей. Сутками ранее этот показатель составлял 17 человек.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 18 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 17027 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 108 человек, выздоровели 198 пациентов, зарегистрировано две смерти от COVID-19.