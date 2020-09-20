В Карелии за выходные 25 водителей попались пьяными

За минувшие пятницу и выходные дни инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилями 25 пьяных водителей, сообщили в Госавтоинпекции Карелии.

Так, 21 сентября в 00:30 в Питкяранте, у дома 20 по улице 1-й Строительный квартал, 56-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, попался на пьяном вождении. Мужчина был отстранен от управления машиной.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Решение о наказании примет суд.

Всего за прошедшие пятницу и выходные автоинспекторы отстранили от управления автомобилями 25 пьяных водителей, двое из них сели за руль повторно в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, за восемь месяцев этого года автоинспекторы остановили в столице Карелии 504 нетрезвых водителей.