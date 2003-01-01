В Карелии за выходные потушили семь лесных пожаров

На утро 11 августа осталось два действующих пожара.

В субботу ликвидировали три возгорания в Беломорском и Суоярвском округах на площади 18,7 га. В воскресенье пожарные справились с четырьмя пожарами в Муезерском, Лоухском и Пудожском районах на площади 54,7 га. Об этом сообщили в Минприроды Карелии.

Сегодня утром, 11 августа, потушили четыре пожара в Калевальском, Медвежьегорском, Сегежском и Лоухском районах на площади 284,6 га. На данный момент действуют два пожара: крупный локализованный пожар в Беломорском округе на площади 702 га и небольшой в Суоярвском, где горит 7 га леса. На тушении работают 60 человек и четыре единицы техники.

На помощь карельским спасателям приехали специалисты авиалесоохраны из Марий Эл и Тюменской области.

Напомним, в Карелии отменили режим ЧС, введенный ранее из-за лесных пожаров. Однако в республике до 18 августа продлены ограничения на пребывание в лесах и разведение открытого огня. Нарушителям грозят штрафы — от 40 тысяч рублей для граждан и от 600 тысяч для организаций. Сообщить о возгорании можно по круглосуточному телефону лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.