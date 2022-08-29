В Карелии заблудившаяся пенсионерка провела ночь в лесу и была спасена

Карельские спасатели и пожарные нашли живой потерявшуюся в Суоярвском районе пожилую женщину.
Обнаруженная в ходе поисков женщина была передана медикам. Об этом информирует Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Сообщается, что вчера, 31 августа, в Суоярвском районе потерялась пожилая женщина. Как сообщили близкие, 84-летняя жительница поселка Поросозеро заблудилась в лесу.
На поиски пропавшей вечером 31 августа отправился сводный отряд Карельской республиканской поисково-спасательной службы и ПЧ-44 (ОПС по Суоярвскому району). Пожарным и спасателям помогали добровольцы.
Пожилую женщину искали 15 человек. Поиски возобновили утром. Около 13.00 жительницу нашли в 2 км. от Поросозера. На месте ей была оказана помощь. Женщину передали медикам. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.
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