В Карелии заблудившаяся пенсионерка провела ночь в лесу и была спасена

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

Карельские спасатели и пожарные нашли живой потерявшуюся в Суоярвском районе пожилую женщину.

Обнаруженная в ходе поисков женщина была передана медикам. Об этом информирует Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сообщается, что вчера, 31 августа, в Суоярвском районе потерялась пожилая женщина. Как сообщили близкие, 84-летняя жительница поселка Поросозеро заблудилась в лесу.

На поиски пропавшей вечером 31 августа отправился сводный отряд Карельской республиканской поисково-спасательной службы и ПЧ-44 (ОПС по Суоярвскому району). Пожарным и спасателям помогали добровольцы.

Пожилую женщину искали 15 человек. Поиски возобновили утром. Около 13.00 жительницу нашли в 2 км. от Поросозера. На месте ей была оказана помощь. Женщину передали медикам. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.