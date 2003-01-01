В Карелии снова выросла заболеваемость ОРВИ

За минувшую неделю в Карелии зарегистрировано 3603 случая заболевания ОРВИ, что на 53% больше, чем на предыдущей неделе.
При этом общий уровень заболеваемости остается на 28,5% ниже эпидемического порога. Также выявлено 18 случаев COVID-19, сообщает Роспотребнадзор по Республике Карелия.
Показатель заболеваемости ОРВИ: 68,78 на 10 тысяч населения. На прошлой же неделе заболеваемость была 2350 случаев заболевания ОРВИ, а показатель заболеваемости — 44,86 на 10 тыс. населения.
Заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах.
При лабораторном мониторинге выделены риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, бокавирусы и COVID-19.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики:
— Сократить посещение мест массового скопления людей;
— Использовать маску в общественных местах;
— Регулярно мыть руки и промывать нос;
— Проветривать помещения и делать влажную уборку;
— Употреблять продукты с витамином С.
Специалисты подчеркивают необходимость обращения за медицинской помощью при первых симптомах респираторных заболеваний и категорически не рекомендуют самолечение. Для профилактики внебольничных пневмоний советуют одеваться по погоде, избегать переохлаждений и вести здоровый образ жизни.