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В Карелии задать вопросы об осеннем призыве можно по номеру 122

Новости. Общество
15:02, 02 Ноября 2022
фото: © Сампо 360

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По данным республиканского военкомата, комиссию в осенний призыв пройдут около трех тысяч человек.

Во всех регионах России, в том числе и в Карелии, продолжает работать горячая линия для ответов на вопросы о частичной мобилизации. Как сообщили сотрудники карельской службы 122, самыми распространенными обращениями жителей республики в начале частичной мобилизации были вопросы о выплатах военнослужащим и размерам этих выплатах. Об этом рассказали в ЦУРе.

«Также операторы фиксировали сообщения о том, как установить местонахождение военной части для того, чтобы в будущем своим родным и близким можно было отправлять посылки и вещи. В последнее время на линию поступают вопросы об экипировке и обмундировании мобилизованных», —сообщила заведующая карельской линии 122.

За последнюю неделю количество обращений на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации в целом по России снизилось на 10%. В среднем в день кол-центры обрабатывают 18 тыс. обращений. В то же время за последнюю неделю через портал Госуслуг россияне подали порядка 2000 обращений по обжалованию призыва в рамках частичной мобилизации. Всего же за время работы сервиса их подано более 22 тыс. Поэтому меняется и работа горячей линии.

«Наша первоочередная задача — сфокусироваться на информировании о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей. Прошу профильные ведомства и субъекты организовать активную работу по данному направлению», — подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

А с 1 ноября у сотрудников службы 122 появилась еще одна обязанность — теперь они готовы ответить на все вопросы, связанные с осенней призывной кампанией, рассказать о ее ходе и особенностях.

«Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам кол-центров, эта работа будет продолжена. Информацию по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах «Объясняем.рф», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Всего через призывные комиссии в Карелии пройдет около трех тысяч человек, которые либо будут призваны на военную службу, либо получат отсрочку или освобождение от военной обязанности. Служить отправятся более 400 человек. Они будут направлены, в первую очередь, в части, расположенные в Западном федеральном округе, в морской флот и в Росгвардию.

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