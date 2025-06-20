В Карелии задержали двух наркодилеров

Двое жителей Петрозаводска поставляли из Ленобласти в Карелию наркотики.

В Карелии сотрудники УФСБ в ходе розыска нашли более 5 килограммов амфетамина в машине у двух молодых людей. Обоих привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт психотропного вещества в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по республике.

Молодые люди направлялись в Петрозаводск из Ленобласти, откуда и везли психотропные вещества. Они были причастны к организации межрегионального канала для крупных поставок наркотиков из Ленобласти в Карелию. Молодых людей задержали до назначения меры пресечения. Сейчас следствие собирает доказательства произошедшего.