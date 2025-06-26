В Карелии задержали мужчину, который украл велосипед

На мужчину завели уголовное дело.

В Олонецком районе полиция задержала мужчину, который украл велосипед у односельчанина. 37-летний вор признался в преступлении. По данным МВД РК, возбуждено уголовное дело по статье о краже, нарушитель находится под подпиской о невыезде. Велосипед у него изъяли.

По предварительным данным, житель одного из поселков направился в магазин за продуктами на велосипеде. Он ненадолго оставил велосипед у крыльца и пошел закупаться. Выйдя из магазина, он не обнаружил велосипед. О произошедшем он сообщил сотрудникам полиции.

Выяснилось, что вор также был в магазине и заметил велосипед. Сначала нарушитель решил уехать на нем к своим приятелям, а потом решил оставить себе.