В Карелии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

35-летний мужчина около года уклонялся от уплаты алиментов.
Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Петрозаводске, рассказали в Транспортной полиции. Нарушителя закона помогла выявить автоматизированная информационная система
— 35-летний житель Карелии был задержан на железнодорожной станции. Он 10 месяцев скрывался от органов принудительного исполнения за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, — сообщили в Транспортной полиции региона.
Санкция по данной статье уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Фигурант был доставлен в дежурную часть транспортной полиции и впоследствии его передали инициатору розыска.
Ранее пристав в Карелии помог взыскать 300 тысяч рублей алиментов на троих детей в канун Нового года.