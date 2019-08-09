В Карелии задержали мужчину, обматерившего продавцов

В магазине Беломорска мужчина обматерил сотрудников и мешал работе, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В четверг, 8 августа, около 20.00 в сетевом магазине на Порт-шоссе сработала тревожная сигнализация.

Причиной вызова стражей правопорядка, как выяснилось, стало антиобщественное поведение посетителя – выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников магазина и всячески мешал его работе.

Нарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ему грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).