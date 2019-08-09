В Карелии задержали мужчину, обматерившего продавцов

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В магазине Беломорска мужчина обматерил сотрудников и мешал работе, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В четверг, 8 августа, около 20.00 в сетевом магазине на Порт-шоссе сработала тревожная сигнализация.
Причиной вызова стражей правопорядка, как выяснилось, стало антиобщественное поведение посетителя – выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников магазина и всячески мешал его работе.
Нарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Ему грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
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