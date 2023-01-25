В Карелии задержали мужчину за убийство 20-летней давности

В Питкяранте суд избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве, которое было совершено в 2003 году.

Так, 13 февраля 2023 года судья Питкярантского городского суда рассмотрела ходатайство следователя Сортавальского следственного отдела об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного 8 февраля 2023 года мужчины, обвиняемого в совершении убийства, имевшего место в 2003 году в Питкяранте.

В ходе рассмотрения данного ходатайства судьей 10 февраля 2023 года принято решение о продлении срока задержания обвиняемого на 72 часа.

При рассмотрении ходатайства судья учёл все данные, характеризующие задержанного, который состоит браке, имеет на иждивении малолетнего ребенка, официально трудоустроен, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, имеет ряд хронических заболеваний, подтвержденных медицинскими документами, в связи с чем пришел к выводу о том, что исследованные в судебном заседании сведения о личности обвиняемого, иные обстоятельства не могут служить достаточным основанием и оправданным целям для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с тем, исходя из представленных следователем доказательств того, что мужчина может воспрепятствовать производству по уголовному делу, судья пришел к выводу о возможности применения к нему более мягкой меры пресечения, и избрал в отношении последнего меру пресечения в виде запрета определенных действий.