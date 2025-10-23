В Карелии задержали подозреваемого в краже самоходной техники

В Карелии полицейские раскрыли две кражи дорогостоящих самоходных машин.

Первое преступление было совершено в мае 2022 года. Жители Москвы, приехавшие на отдых в Карелию, сообщили о краже снегоболотохода. Они оставили технику на обочине дороги после поездки, а утром обнаружили пропажу. Стоимость украденной машины составила почти один миллион рублей.

Вторую кражу совершили в январе 2024 года. Неизвестный проник в гараж жителя Лахденпохья и похитил снегоход стоимостью 250 тысяч рублей.

Эксперты-криминалисты обнаружили на местах преступлений клетки эпителия, которые помогли установить личность подозреваемого. Анализ ДНК показал, что следы с обоих мест происшествия принадлежат одному человеку, прошедшему обязательную геномную регистрацию. Несмотря на то, что мужчина сменил фамилию, имя и отчество, полицейские установили его местонахождение и задержали при поддержке Росгвардии.

Подозреваемому предъявлены обвинения в двух кражах с причинением значительного ущерба. Полиция также проверяет его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

