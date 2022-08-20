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В Карелии задержали подростка, совершившего 10 краж алкоголя из магазинов

Новости. Криминал
10:27, 21 Августа 2022
фото: © shutterstock

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В Кондопоге задержан подросток, который воровал крепкий алкоголь в магазинах города, сообщили в МВД Карелии.

На днях в дежурную часть полиции по Кондопожскому району поступило заявление от работников сетевого магазина. При просмотре записи камеры видеонаблюдения они выявили факт хищения дорогостоящего коньяка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен несовершеннолетний местный житель. Его местонахождение было установлено, он дал признательные показания. Оказалось, что на его счету данное преступление далеко не единственное.

Ранее юноша уже попадал в поле зрения оперативников. В марте он похитил из магазина спиртное, в дальнейшем стал совершать подобные хищения. Выбирал, как правило, крепкие алкогольные напитки, которые затем сбывал.

В настоящее время подозреваемому инкриминируется более 10 эпизодов преступной деятельности. Он задержан, ведется дознание.

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