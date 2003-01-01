В Карелии задержан наркокурьер из Ленобласти

Возбуждены уголовные дела. Ему грозит срок от 15 лет вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчина арестован. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению.

Полицейские позднее провели обыск по месту жительства мужчины в одной из деревень Ленобласти. В его доме были обнаружены три полимерных пакета с порошкообразным веществом, подготовленных к сбыту. По результатам экспертизы, изъятое — производное наркотического средства N-метилэфедрона общей массой 966,01 грамма.

— При досмотре машины в нижнем отсеке багажного отделения под скрытой обшивкой был обнаружен и изъят полимерный пакет с белым веществом внутри. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество массой 965,3 грамма — психотропное вещество амфетамин, — рассказали в МВД Карелии.

Задержание произошло утром 18 сентября в Прионежском районе. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия остановили автомобиль, за рулём которого находился 38-летний житель Ленинградской области.

Фотограф из Карелии Арина Степенная переехала в Москву и сняла на прощание северное сияние

С подрядчиком, который выиграл конкурс на строительствл ФОКа в Олонце, разорвали контракт

Средний размер платежа по ипотеке в Карелии в 2025 году достиг 68,5 тысяч рублей

Ход строительства центра с детским садом и абулаторией в Приладожье оценили в Госжилнадзоре Карелии

В Госдуме объяснили крупнейший за 9 лет осенний призыв в армию

В Карелии выполнили запланированные на этот год объемы лесовосстановления

Спортсменка из Петрозаводска завоевала бронзу на первенстве России по биатлону в Пермском крае

В правительстве Карелии создана рабочая группа для контроля за вывозом мусора в гостевых домов

В Петрозаводске 1 октября пенсионеры могут ездить на троллейбусах и автобусах бесплатно

В Карелии назвали итоговое количество лесных пожаров в этом году

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.