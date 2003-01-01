В Карелии задержан наркокурьер из Ленобласти

Сотрудники МВД Карелии задержали наркокурьера с килограммом амфетамина.
Задержание произошло утром 18 сентября в Прионежском районе. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия остановили автомобиль, за рулём которого находился 38-летний житель Ленинградской области.
— При досмотре машины в нижнем отсеке багажного отделения под скрытой обшивкой был обнаружен и изъят полимерный пакет с белым веществом внутри. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество массой 965,3 грамма — психотропное вещество амфетамин, — рассказали в МВД Карелии.
Полицейские позднее провели обыск по месту жительства мужчины в одной из деревень Ленобласти. В его доме были обнаружены три полимерных пакета с порошкообразным веществом, подготовленных к сбыту. По результатам экспертизы, изъятое — производное наркотического средства N-метилэфедрона общей массой 966,01 грамма.
Возбуждены уголовные дела. Ему грозит срок от 15 лет вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчина арестован. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению.