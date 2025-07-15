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В Карелии задержан пенсионер, рубивший лес на дрова

Новости. Общество
09:50, 17 Июля 2025
фото: © Илья Тимин

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Костомукшанину грозит тюремный срок.

В Карелии на 61-летнего костомукшанина возбудили уголовное дело. По данным МВД, мужчина подозревается в незаконной рубке лесных насаждений. Общий ущерб лесному фонду составил почти 25 тысяч рублей. Мужчине грозит штраф, два года тюремного срока или обязательные исправительные работы.

По предварительным данным, ранее не судимого подозреваемого задержали в момент нарушения, когда он уже собирался вывозить срубленную древесину. Мужчина был пойман в ходе совместного рейда полиции с лесничими.

Выяснилось, что сообщение о нарушении поступило от представителей участкового лесничества, которые при обходе территории обнаружили отсутствие почти трех десятков стволов сухостойной сосны. Обвиняемый признался в нарушении и рассказал, что срубал деревья, потому что ему нужна была древесина на дрова.

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