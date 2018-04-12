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Новости. Криминал
19:28, 12 Апреля 2018

В Карелии задержан заместитель директора санатория Марциальные воды"

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Правоохранительные органы в четверг задержали заместителя директора санатория "Марциальные воды" Илью Филиппенкова, работавшего в отделе по продажам путевок.

Об этом "Столице на Онего" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в четверг был задержан Илья Филиппенков. По предварительной версии, ему инкриминируется злоупотребление служебным положением и, возможно, вывод денежных средств.

Филиппенков занимался продажами в "Марциальных водах" еще при прежнем директоре Александре Матиешине. На их деятельность, пояснил источник, было не сколько жалоб, в том числе в прокуратуру. По неподтвержденной пока информации, аффилированные с родственниками Матиешина фирмы сотрудничали с санаторием, в том числе по реализации путевок.

В следственном комитете пока не комментируют данную информацию.

Полномочия Матиешина истекли 16 ноября 2017 года. Он руководил предприятием пять лет.

30 января 2018 года новым директором санатория на 1 год была назначена Зоряна Левина.

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Комментарии

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gary
2018-04-12 20:40:21
Что то мне подсказывает что фамилия нового директора "аффилирована" с такой же фамилией :)
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