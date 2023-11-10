В Карелии зафиксировали повышение заболеваемости пневмониями на 46%

В республиканском Респотребнадзоре рассказали, как обезопасить себя от гриппа и его осложнений (пневмонии).

За период с января по сентябрь в этом году в Карелии отметили повышение заболеваемости внебольничными пневмониями на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.

Как отметили в источнике, всего зафиксировали 2089 случаев. Показатель заболеваемости составил 346,4 на 100 тысяч населения. Заболеваемость регистрировалась на всех территориях региона.

Чтобы обезопасить себя от гриппа и его осложнений (пневмонии), необходимы следующие меры:

вакцинация, особенно ежегодная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции перед началом эпидсезона. Это — безопасный и эффективный способ предотвращения некоторых из наиболее тяжелых случаев пневмонии.

соблюдение масочного режима, при этом важное значение имеет правильное ношение маски и ее своевременная смена (не более 3 часов ношения);

гигиена рук;

избегание контактов с людьми, имеющими признаки острых респираторных заболеваний;

сокращение времени пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте;

здоровый образ жизни (активный отдых, полноценный сон, сбалансированное питание, отказ от курения, исключение переохлаждений);

по рекомендации врача — использование препаратов и средств, повышающих иммунитет.