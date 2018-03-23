В Карелии зафиксировали рост налоговых доходов бюджета

Налоговые доходы бюджета Карелии в 2018 году выросли на 17%.

В консолидированный бюджет Карелии за январь-февраль 2018 года поступило 3 млрд рублей налоговых доходов, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Минфина Карелии, почти 40% от этой суммы обеспечили платежи крупнейших налогоплательщиков карельской экономики.

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