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В Карелии зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19

Новости. Общество
09:19, 19 Января 2022
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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За сутки в республике выявлено 335 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава Минздрава Карелии.

За прошедшие сутки в регионе выявлены 335 инфицированных, из них непривитых – 324 (96,7%). В минувший понедельник этот показатель был 277.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрированы 93135 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11179 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 608 пациентов, в состоянии средней тяжести – 532 человека, в тяжёлом – 69 (из них непривитых - 68).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 88925 человек, за последние сутки – 273.

За сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1268 человек.

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