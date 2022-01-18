В Карелии зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19

За сутки в республике выявлено 335 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава Минздрава Карелии.
За прошедшие сутки в регионе выявлены 335 инфицированных, из них непривитых – 324 (96,7%). В минувший понедельник этот показатель был 277.
Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрированы 93135 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11179 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
В ковидных стационарах получают лечение 608 пациентов, в состоянии средней тяжести – 532 человека, в тяжёлом – 69 (из них непривитых - 68).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 88925 человек, за последние сутки – 273.
За сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1268 человек.
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