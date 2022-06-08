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В Карелии зафиксирован рост числа дорожных аварий

Новости. Происшествия
14:32, 11 Июня 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Госавтоинспекция Карелии заявила, что в республике выросло число ДТП в текущем году.

За 5 месяцев 2022 года на дорогах Карелии в 172 дорожных авариях 13 человек погибли и 227 человек получили травмы. По сравнению с показателями прошлого года общее количество ДТП увеличилось на 10% (со 156 до 172). Об этом информирует Госавтоинспекция.

Рост количества дорожно-транспортных происшествий отмечается на дорогах Кемского, Беломорского, Лахденпохского, Сегежского, Суоярвского районов и Петрозаводска.

Наибольшее число участников дорожного движения получили смертельные травмы на федеральных автотрассах, где в 64 дорожных авариях погибли 10 человек и 86 травмированы.

В текущем году в 14 дорожных происшествиях, связанных с обгоном, погибли 2 человека, 17 получили травмы. В 39 наездах на пешеходов 40 пеших участников движения получили травмы. С участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 15 ДТП, в которых 1 человек погиб и 24 пострадали.

В результате 32 дорожных аварий с участием детей пострадали 46 юных участников движения, 30 из которых были пассажирами транспортных средств, 13 — пешеходами и 3 — велосипедистами.

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