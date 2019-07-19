В Карелии зафиксирован рост налоговых доходов

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Министерство финансов республики сообщает о том, что за первые шесть месяцев текущего года налоговые доходы Карелии выросли почти на два миллиарда рублей.
По итогам января-июня 2019 года в консолидированный бюджет республики поступило 15,7 млрд рублей налоговых доходов, с ростом к уровню аналогичного периода на 1,9 млрд рублей, или на 14,0%.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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