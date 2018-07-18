В Карелии зафиксирован самый высокий уровень поддержки пенсионной реформы среди властей

Фонд "Петербургская политика" представил обзор публичной реакции региональных властей на законопроект правительства о повышении пенсионного возраста.

Самый высокий уровень поддержки был зафиксирован в 13 регионах. Карелия получила максимальную оценку. Эксперты отметили, что уже 10 июля на правительство Карелии заявило о поддержке законопроекта. Власти республики сразу объявили о создании рабочей группы для обсуждения законопроекта, а 12 июля законопроект одобрил парламент Карелии: 24 депутата проголосовали за и только 7 – против, сообщают "Вести Карелии".

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