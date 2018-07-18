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Новости. Общество
15:35, 18 Июля 2018

В Карелии зафиксирован самый высокий уровень поддержки пенсионной реформы среди властей

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Фонд "Петербургская политика" представил обзор публичной реакции региональных властей на законопроект правительства о повышении пенсионного возраста.

Самый высокий уровень поддержки был зафиксирован в 13 регионах. Карелия получила максимальную оценку. Эксперты отметили, что уже 10 июля на правительство Карелии заявило о поддержке законопроекта. Власти республики сразу объявили о создании рабочей группы для обсуждения законопроекта, а 12 июля законопроект одобрил парламент Карелии: 24 депутата проголосовали за и только 7 – против, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-07-18 17:33:18
Хороший результат для нестабильной территории.
Ivancho
2018-07-18 17:29:58
Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй.
Orava
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nae
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Прогиб засчитан?
Мизантроп
2018-07-18 16:10:18
у игоря отец философ
он бьёт ремнём его за то
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