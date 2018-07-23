В Карелии зафиксирован спад строительства жилья

Строительство жилья в Карелии за первые шесть месяцев 2018 года сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата.

За этот период было введено в действие 78,8 тыс. кв. метров жилья.

В первом полугодии 2017 года был зафиксирован рост жилищного строительства. Этот показатель тогда составил 91,5 тыс. кв. метров, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

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