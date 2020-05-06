В Карелии зафиксирована миграционная убыль вместо прошлогоднего прироста

Миграционный прирост, наблюдавшийся в Карелии в начале прошлого года, сменился убылью в течение аналогичного периода 2020 года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Миграционный прирост и убыль рассчитываются как соотношение числа прибывших и количества уехавших из Карелии.

За январь-февраль в Карелию прибыли на постоянное жительство 2495 человек, а выехали - 2586.

Почему это хуже показателей аналогичного периода прошлого года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".