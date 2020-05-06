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В Карелии зафиксирована миграционная убыль вместо прошлогоднего прироста

Новости. Общество
09:45, 07 Мая 2020
фото: pixabay
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Миграционный прирост, наблюдавшийся в Карелии в начале прошлого года, сменился убылью в течение аналогичного периода 2020 года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Миграционный прирост и убыль рассчитываются как соотношение числа прибывших и количества уехавших из Карелии.

За январь-февраль в Карелию прибыли на постоянное жительство 2495 человек, а выехали - 2586.

Почему это хуже показателей аналогичного периода прошлого года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-07 10:45:48
А самобытные не хотят торговать. Они хотят Шекспира читать на ливвикском диалекте. :)
новый
2020-05-07 10:11:33
Приперлись арбузами торговать и остались
User
2020-05-07 11:17:11
новый, никто квартиру не снимает, "мы здесь власть" снова обосрамившись.
Гость
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