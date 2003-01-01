В Карелии зафиксировано два новых случая клещевого энцефалита

Число обращений с жалобами на укусы клещей резко сократилось, однако есть подтвержденные случаи энцефалита.
Несмотря на осеннее похолодание, риск встречи с клещами не упал до нуля. За последнюю неделю, с 6 по 12 октября, в медицинские учреждения Карелии обратились семь человек с укусами клещей. Двое из пострадавших — дети.
Как сообщили в Роспотребнадзоре республики, в двух случаях клещи оказались заражены энцефалитом. Это следует из сводки ведомства.
Неделей ранее сообщалось о 20 случаях клещевого энцефалита за сезон, из них семь— у детей. Случаи фиксировали в Петрозаводске, Пряжинском, Пудожскоми и Медвежьегорском районах.
В свежей сводке говорится уже о 22 энцефалитных клещах, выявленных с начала сезона. В перечень районов, где были выявлены случаи заражения, добавился Сортавальский округ. В обоих случаях пострадали взрослые.
Всего с начала эпидсезона в Карелии зарегистрировано 4003 обращения по поводу укусов клещей, среди пострадавших 719 детей.