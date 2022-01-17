В Карелии зафиксировано наибольшее число случаев коронавируса с начала года

Число инфицированных коронавирусом за сутки в республике выросло на 277, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 18 января в Республике Карелия зарегистрированы 92800 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 277 инфицированных, из них непривитых — 268 (96,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 611 пациентов, в состоянии средней тяжести — 532 человека, в тяжёлом — 72 (из них непривитых — 72).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 88652 человека, за последние сутки — 280.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1263 человек.