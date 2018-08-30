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Новости. Экономика
10:53, 30 Августа 2018

В Карелии зафиксировано ухудшение качества управления финансами

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Большинство министерств и других региональных органов власти Карелии снизили качество управления своими финансами во втором квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из результатов мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей (администраторов) средств бюджета республики, проведенного Минфином Карелии.

Из 24 органов власти, которые являются главными распорядителями бюджетных средств, 13 снизили качество управления своими финансами.

Хуже всего ситуация в министерстве экономического развития.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2018-08-30 11:43:14
Как может упасть качество управления у чиновников -приставов и их мам , если они вообще не понимают в управлении ничего , пример заочника -экономиста из минэка и др.
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