В Карелии зафиксировано ухудшение качества управления финансами

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Большинство министерств и других региональных органов власти Карелии снизили качество управления своими финансами во втором квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это следует из результатов мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей (администраторов) средств бюджета республики, проведенного Минфином Карелии.
Из 24 органов власти, которые являются главными распорядителями бюджетных средств, 13 снизили качество управления своими финансами.
Хуже всего ситуация в министерстве экономического развития.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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