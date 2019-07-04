В Карелии загорелась опора линии электропередачи

Пожар произошел 3 июля в Святозере, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.24 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района привлекались для ликвидации пожара на опоре ЛЭП в с. Святозеро на ул. Чернаволокской, у д. 1А. В 15.35 пожар ликвидирован.



Площадь повреждения составила 1 кв м.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.