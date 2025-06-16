Участок теплотрассы горел в Кеми

На месте происшествия работали спасатели, пострадавших нет.

17 июня в городе Кемь на улице Пуэтная, возле дома № 11, произошло возгорание теплотрассы. На место происшествия направили автоцистерну. По прибытии пожарные установили, что открытым пламенем горел каркас теплотрассы.

«Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Угрозы для жилых домов и хозяйственных построек нет», — говорится в сообщении Госкомитета Карелии по безопасности.

Сейчас ситуация под контролем. В случае возникновения чрезвычайной ситуации будут приняты дополнительные меры.

Ппричины пожара уточняются.

Напомним, что ранее в бесхозная баня горела в Заонежье.