В Карелии загорелось включенное в сеть электроодеяло

Пожар едва не случился из-за электрического одеяла.
В Карелии загорелось электроодеяло, которое было подключено к сети. Об этом сообщили в МЧС России.
Предварительно, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.
Инцидент произошел ещё 28 июня. Жильцы дома самостоятельно потушили одеяло до приезда пожарных. Подробности инцидента уточняются.
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