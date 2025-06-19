В Карелии загорелся двухэтажный дом

В Медвежьегорском районе потушили деревянный дом.

Вчера, 22 июня, в 22:49 в поселке Кумса Губа вызвали спасателей из-за пожара в двухэтажном деревянном дачном доме. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

Пожарные Медвежьегорской и Повенецкой пожарных частей потушили огонь меньше чем через час после звонка. Дом получил значительные повреждения. Среди жителей пострадавших нет.

Напомним, что ранее в Беломорске пожар в сарае повредил балконы пятиэтажного дома.