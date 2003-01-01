Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

Пожар произошел в ночь на 17 октября на территории Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) .
Информация о возгорании в производственном здании на улице Заводская, 1 в Сегеже поступила в 23:47, сообщает МЧС по Республике Карелия.
По предварительным данным, горели опилки на площади 1200 квадратных метров, а для ликвидации понадобились 6 единиц техники и 22 человека.
В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.
