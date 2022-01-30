В Карелии заканчиваются лекарства для больных коронавирусом, предупредил глава Минздрава республики

В связи с резким ростом числа инфицированных может быть нехватка бесплатных препаратов для лечения ковидных больных на дому, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Как объяснил Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, в амбулаторных условиях лечение больных с ковидом проводится при лёгкой и среднетяжёлой формах заболевания, а в случае наличия факторов риска лечение назначается даже при наличии минимальных симптомов. С 2020 года такие пациенты обеспечиваются на дому лекарственными препаратами в объеме средств, выделенных на эти цели из федерального бюджета.

По словам министра здравоохранения Карелии, в связи с резким ростом числа инфицированных может быть нехватка таких препаратов: сейчас на складах медорганизаций их осталось в объёме от двух недель до месяца.

"Это при сегодняшней эпидситуации. Повторюсь, если она ухудшится, то препаратов может не хватить", - уточнил Охлопков.

Из резервного фонда правительства России выделено Карелии дополнительно 37 млн рублей на закупку лекарств, которых хватит ещё на один месяц.

Михаил Охлопков напомнил, что в период эпидемии всем важно проявлять ответственность: носить маску, соблюдать социальную дистанцию, вакцинироваться и ревакцинироваться - сделать всё от себя зависящее, чтобы не заболеть.