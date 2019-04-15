12:05, 15 Апреля 2019
В Карелии заключен первый контракт по программе реконструкции сети районных аэродромов
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Управление капитального строительства Карелии заключило контракт на подготовку проектно-сметной-документации по реконструкции аэродрома в Костомукше.
Этот объект станет первым среди аэродромов местного значения, реконструкция которых планируется в рамках федеральной программы подготовки к 100-летию республики.
Контракт на проектирование посадочной площадки в Костомукше был заключен 9 апреля.
Кроме того, завершился аукцион по выбору подрядчика, который будет проектировать реконструкцию аэродрома в поселке Хелюля рядом с Сортавалой.
"Госконтракт находится в стадии подписания", – пояснили в Минтрансе.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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