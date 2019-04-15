В Карелии заключен первый контракт по программе реконструкции сети районных аэродромов

Управление капитального строительства Карелии заключило контракт на подготовку проектно-сметной-документации по реконструкции аэродрома в Костомукше.

Этот объект станет первым среди аэродромов местного значения, реконструкция которых планируется в рамках федеральной программы подготовки к 100-летию республики.

Контракт на проектирование посадочной площадки в Костомукше был заключен 9 апреля.

Кроме того, завершился аукцион по выбору подрядчика, который будет проектировать реконструкцию аэродрома в поселке Хелюля рядом с Сортавалой.

"Госконтракт находится в стадии подписания", – пояснили в Минтрансе.

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