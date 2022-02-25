В Карелии заключенные слепили царя из снега

В ИК-9 прошел традиционный конкурс снежных скульптур, сообщили в УФСИН по Карелии.

Как отметили в Управлении, тематика конкурса была необычной — 350-летие со дня рождения основателя российского флота, реформатора, Петра Великого.

Благодаря тому, что зима выдалась снежной, материала для изготовления композиций хватило с избытком каждому отряду. Желающие принять участие в конкурсе подготовили площадки, выбрали образы, после чего приступили к реализации своих творческих задумок.

По итогам конкурса первое место присуждено скульптуре Петра I, выполненного осужденными отряда № 7. Как отметило жюри, эта скульптура отличается большим количеством мелких деталей.

Второе место присуждено снежной скульптуре, выполненной умельцами из отряда № 2. Третье место у отряда № 4а. Все участники конкурса поощрены начальником учреждения.

Основная цель конкурса — приобщение осужденных к творчеству, повышение их культурного и эстетического уровня, отметили в УФСИН по Карелии.

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