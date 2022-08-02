В Карелии заключенный получил новый срок за угрозу ударить сотрудника колонии кружкой

В Сегеже вынесен приговор за дезорганизацию деятельности колонии, сообщили в Следкме Карелии.

Следствием и судом установлено, что подсудимый, отбывающий наказание в колонии в Сегеже, во время проведения осмотра камеры, не подчинился требованию сотрудника учреждения. Он не вышел из камеры, стал вести себя агрессивно. Заключенный обматерил сотрудника колонии и стал угрожать. При этом он зажал в кулаке металлическую кружку, тем самым демонстрируя свои намерения ударить проверяющего. «Бунт» осужденного пресекли сотрудники исправительного учреждения.

Сегежский городской суд назначил подсудимому с учетом совокупности предыдущих приговоров окончательное наказание в виде одного года десяти месяцев исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Карелии осужденный напал на сотрудника колонии строгого режима.