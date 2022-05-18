В Карелии заключенный с металлической кружкой в руках угрожал сотруднику колонии

В Сегеже заключенному грозит до 5 лет лишения свободы за угрозу применения насилия сотруднику исправительной колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, заключенный вовремя не подчинился законному требованию сотрудника колонии выйти из камеры, повел себя агрессивно. Он обматерил представителя УФСИН и стал ему угрожать применением насилия. При этом, демонстрируя намерения нанести удар проверяющему, зажал в кулаке металлическую кружку.

Усмирять заключенного пришлось сотрудниками учреждения.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении Следкома республики.

Ранее сообщалось, получивший дисциплинарное взыскание заключенный пожаловался сотрудникам Следкома Карелии.