В Карелии закончили строительство важной развязки

Подрядчик ввел в эксплуатацию участок автодороги А-121 «Сортавала», примыкающий к трассе «Кола».

Отрезок в 21 километр строители пустили в обход деревень Маньга и Новая Маньга в Пряжинском районе, написал в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.



«Основную часть построили фактически „с нуля“ — это позволило выпрямить дорогу. В месте примыкания А-121 к трассе „Кола“ теперь есть двухуровневая транспортная развязка с надземным путепроводом, — написал Парфенчиков. — Дорога важная — она проходит по нашему Приладожью и связывает Карелию с Ленинградской областью».



Ранее на трассе А-121 проложили участки, которые позволяют водителям объезжать Крошнозеро, Щеккилу и Кутчезеро.









