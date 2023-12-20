В Карелии закончили строительство важной развязки

Подрядчик ввел в эксплуатацию участок автодороги А-121 «Сортавала», примыкающий к трассе «Кола».
Отрезок в 21 километр строители пустили в обход деревень Маньга и Новая Маньга в Пряжинском районе, написал в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Основную часть построили фактически „с нуля“ — это позволило выпрямить дорогу. В месте примыкания А-121 к трассе „Кола“ теперь есть двухуровневая транспортная развязка с надземным путепроводом, — написал Парфенчиков. — Дорога важная — она проходит по нашему Приладожью и связывает Карелию с Ленинградской областью».
Ранее на трассе А-121 проложили участки, которые позволяют водителям объезжать Крошнозеро, Щеккилу и Кутчезеро.
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