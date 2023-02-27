В Карелии закроют дороги для большегрузов на время весенней распутицы

Ограничения введут для автомобилей весом более 10 тонн в весенний период.

Временное ограничение движения транспортных средств, общая фактическая масса которых превышает 10 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения республики вводится в апреле. Цель ограничений — сохранить трассы в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Так, с 3 по 30 апреля ограничат движение для большегрузов в Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском, Кондопожском, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском районах и Суоярвском муниципальном округе.

С 10 апреля по 7 мая дороги перекроют для автомобилей в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезерском, Сегежском районах и Костомукшском городском округе.

Ранее сообщалось, движение полностью перекроют на трассе в Карелии из-за ралли.