В Карелии закроют участки автомобильной дороги в Лахденпохском районе

В Куркиеки 21 декабря пройдет тренировочное мероприятие раллистов.

В Карелии 21 декабря 2024 года закроют участки автомобильной дороги регионального значения в Лахденпохском районе, сообщили в паблике КУ РК Управтодор РК.

Будут перекрыты участки: «Куркиеки-Алхо» на км 1 — км 4 (от пос. Куркиеки до трассы А-121 «Сортавала») и км 5 — км 9 (от трассы А-121 «Сортавала» до пос. Алхо) с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 21 декабря 2024 года.

«Уважаемые водители, просим это учесть при построении маршрута и необходимости планирования поездок», — написали в источнике.

Напомним, ранее автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявила о проведении тренировочного мероприятия «Куркиеки-2024».