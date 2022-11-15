В Карелии закрыли 8 школ из-за гриппа и ОРВИ

За минувшую неделю на дистанционное обучение переведены школы в Петрозаводске, Сортавале и Медвежьегорске, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 296 классов в 66-х школах в Петрозаводске, Костомукше, Сортавальском, Кемском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, Питкярантском, Прионежском, Сегежском и Суоярвском районах.

Полностью закрыты и переведены на дистант 8 школ: №№6,10,29,36, 55,финно-угорская школа в Петрозаводске, Пуйккольская школа в Сортавале и школа №1 в Медвежьегорске.

Кроме того, закрыли на карантин 34 группы в 12-ти детских садах в Сортавальском, Кемском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском районах. Полностью закрыт детский сад №9 в поселке Салми Питкярантского района.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил: «Если не будем отправлять на карантин школы, Карелия опять будет полыхать».