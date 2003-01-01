На севере Карелии закрылась навигация для маломерных судов

В северных районах Карелии сегодня, 10 ноября, закрывается сезон навигации для маломерных судов.

Соответствующее постановление, как мы ранее рассказывали, подписано правительством региона.

С 10 ноября навигация прекращается в Калевальском и Лоухском районах, а также в Беломорском, Кемском, Костомукшском, Медвежьегорском, Муезерском и Сегежском округах.

С 14 ноября навигационный сезон завершится в Олонецком, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, Лахденпохском, Питкярантском, Сортавальском, Суоярвском округах и в Петрозаводске.

Владельцам маломерных судов в ГИМС рекомендуют воздержаться от выхода на воду и подготовить суда к зиме: снять мотор, паруса — при наличии, сиденья, такелаж.

Кроме того, специалисты посоветовали провести техническое обслуживание лодочных моторов — с промывкой и заменой всех жидкостей и смазочных материалов, а потом обработать консервирующим маслом.

Лодку или катер лучше хранить в специальном помещении, предварительно очистив корпус, просушив и поместив на деревянные подкладки, кильблоки или сани. Судно рекомендуется укрыть защитным чехлом, если оно находится на улице.