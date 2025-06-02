В карельском поселке закрывают единственную школу

В Кондопожском районе закрывают один из трех корпусов школы №7.

Глава Кондопожского района Дмитрий Зацепин сообщил на своей странице о закрытии корпуса школы №7 в поселке Березовка. Кондопожская школа №7 работает в трех корпусах. Два из них находятся в Кондопоге, а третий– в поселке Березовка.



Более десяти лет ученики средних классов, проживающие в Березовке, организованно ездили к основным корпусам школы №7 в Кондопоге. Это происходило для организованности образовательного процесса.

На сегодняшний день в корпусе школы в Березовке обучаются только по программе начального общего образования. К началу учебного года в школе осталось 12 человек. В связи с этим власти решили перевести оставшихся школьников в кондопожский корпус, там детей зачислят в классы соответственно их возрасту. Для них также организуют транспорт.

«Перевод учеников [...] не приведет к сокращению штата педагогических работников. Учителям будут предложены вакантные должности в корпусе школы №7, расположенном в городе Кондопога. Важно отметить, что детский сад п. Березовка, где ранее располагались школьные кабинеты, продолжит свою работу в прежнем режиме»– написал глава района.

Напомним, что на территории петрозаводской школы создадут "Музей под открытым небом".