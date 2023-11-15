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В Карелии заложили киль ледокола

Новости. Общество
20:55, 15 Ноября 2023
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Старт строительству на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе дал в онлайн-режиме председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Церемония объединила не только первых лиц республики: по видеосвязи в ней участвовал и председатель российского правительства Михаил Мишустин. 

О значимом событии рассказал на своей странице в соцсети глава Карелии.

В среду, 15 ноября, заложили киль ледокола на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Старт строительству дал в онлайн-режиме председатель Правительства России.



Это уже второй мелкосидящий ледокол, к строительству первого приступили в мае, отметил глава республики. Суда такого класса впервые строятся на отечественной верфи. 

Как рассказал руководитель региона, сейчас в эллинге практически нет свободного места — работа идет сразу над несколькими судами. Помимо ледоколов, здесь строятся современные краболовы. Скоро к ним прибавятся ещё два нефтемусоросборщика для портов Дальнего Востока. Это будут одни из первых судов, которые возведут на новых мощностях Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

«Мы продолжаем работу по созданию цифровой верфи на базе завода. Строим её по поручению президента России Владимира Путина. Это будет современное предприятие с максимальной автоматизацией», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Специалистов для цифровой верфи обучают, в том числе, в автотранспортном техникуме. Одному из студентов III курса, Саше Макееву, сегодня доверили почетную миссию. Вместе с Александром Зарецким, который работает в отрасли без малого 50 лет, он прикрепил к килю ледокола памятную табличку.

Глава республики поблагодарил коллектив завода за труд и возрождение традиций судостроения.

 

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