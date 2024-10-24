В Карелии замедлился рост потребительского кредитования

К началу сентября в республике, как и в целом по стране, спрос на кредиты со стороны населения уменьшился.

Кредитный портфель жителей региона увеличивался в годовом выражении медленнее, чем месяцем ранее. На 1 сентября 2024 года его темпы прироста год к году составили 12,0% после 14,3% месяцем ранее, объем портфеля приблизился к 141 млрд рублей.

Активность жителей республики на рынке ипотеки также снизилась к началу осени. Темпы прироста портфеля ипотечных жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом замедлились с 17,6% на начало августа до 13,8% к началу сентября, а его объем на 1 сентября составил 65,5 млрд рублей.

«Рост розничного кредитования замедляется. В условиях жесткой денежно-кредитной политики банки увеличивают ставки по кредитам и депозитам, и людям становится выгоднее не тратить, а сберегать. Такая тенденция наблюдается в целом по стране и в Карелии в частности. Так, начиная с февраля, в республике объем вкладов и средств на банковских счетах жителей региона (без учета средств на счетах эскроу) постоянно увеличивался и на 1 сентября составил более 150,5 млрд рублей, это почти на четверть больше, чем годом ранее»,

— прокомментировал начальник экономического отдела Отделения-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Максим Дубровский.

Рост ставок и введение более строгих ограничений кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой будут способствовать более сбалансированному развитию сегмента потребительского кредитования в дальнейшем.

Подробнее об актуальных тенденциях в экономике регионов и страны в целом читайте в докладе Банка России «Региональная экономика».