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В Карелии заменят 645 непригодных лифтов в ближайшие несколько лет

Новости. Общество
08:00, 04 Июня 2025
фото: © Минстрой Карелии / ВК

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На замену лифтов выделено пять лет до 2030 года.

Вице-премьер РК Виктор Россыпнов сообщил, что по планам в этом году предстоит поменять более 100 лифтов из 645 с истекшим сроком эксплуатации. На замену лифтов выделено пять лет до 2030 года. Дома на спецсчетах будут переведены на счет регионального оператора, если до конца года не решат заменить лифты с истекшим сроком эксплуатации.

На своей странице вице-премьер сообщил: «Мы стоим на принципиальной позиции - средства списания государственного долга будем направлять на модернизацию ЖКХ, софинансирование расселения аварийного жилья (на 26 год потребуется в районе 3 млрд республиканских средств!!) и реализацию инфраструктурных проектов в сфере экономики».

По данным Минстроя Карелии, замена одного лифта обходится в среднем в 3 млн рублей, предстоящие затраты - более 2 млрд рублей. На дома, которые собирают взносы на счете регионального оператора, приходится 261 лифт, их замену Фонд капитального ремонта завершит до конца 2028 года.

Напомним, что ранее в Карелии на ремонт коммунальных сетей выделили более 290 млн рублей.

 

 

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